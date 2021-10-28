Kulis: MHP, HSK için aday göstermeyecek, AKP'yi destekleyecek

TBMM Genel Kurulu’nda, 25 Mayıs’ta yapılan seçimde Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine MHP kontenjanından seçilen Hamit Kocabey’in istifasının ardından yapılacak seçimde “MHP’nin Kocabey’in yerine aday göstermeyeceği, AKP’nin adayını destekleyeceği” öğrenildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir araya geldi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; görüşmede Bahçeli’nin Erdoğan’a, HSK seçimi için MHP’nin aday göstermeyeceğini ancak Cumhur İttifakı vurgusunda bulunarak, AKP’nin belirleyeceği bir ismi destekleyeceğini açıkladığı kaydediliyor. Erdoğan’ın da bu öneriyi olumlu karşıladığı ve iki liderin "AKP’nin HSK üyeliği için aday belirlenmesinde anlaştığı" ifade ediliyor.

25 Mayıs’taki HSK seçimleri sonrasında, AKP ve MHP arasında “İYİ Parti’ye neden iki üye verildiğine” yönelik tartışmalar yaşanmıştı. Erdoğan ile Bahçeli arasında daha önce yapılan bir görüşmede “MHP’ye 2 üye verilmesi noktasında uzlaşıldığı ancak sonraki süreçte İYİ Parti’ye iki üyeliğin verildiği” belirtilmişti.

Kocabey’in istifasının ardından MHP’nin aday göstermemesi kulislerde de “Acaba bu durum MHP’nin AKP’ye bir mesajı mıdır” sorusu sorulmaya başlandı. AKP’li kaynaklar, “Bir önceki seçimler sonrasında MHP’nin AKP’ye ‘bir kırgınlığı’ oluşmuştu. Ancak ittifak içinde aşılamayacak sorunlarımız yok” görüşünü dile getiriyor.