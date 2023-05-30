Kulis: Mehmet Şimşek üst düzey diplomatlarla yapacağı toplantıyı iptal etti

Ekonominin yönetiminde yer alacağı iddia edilen eski Ekonomi Bakanı Şimşek'in programındaki beklenmedik değişiklik nedeniyle üst düzey diplomatlarla yapacağı toplantıyı iptal ettiği ileri sürüldü.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün akşam görüştüğü eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in yarın Ankara'da üst düzey diplomatlarla yapacağı toplantıyı iptal ettiği ileri sürüldü.

AKP'li eski Bakan Mehmet Şimşek'in Erdoğan ile görüşmesinin ardından tekrar ekonominin yönetiminde yer alacağı iddiaları gündeme geldi.

Sözcü'ün aktardığı Bloomberg haberine göre; Şimşek, yarın Ankara’da üst düzey diplomatlarla yapacağı toplantıyı iptal etti. ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry Flake’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan toplantının, Şimşek’in programında “beklenmedik bir değişiklik” nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

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