Kulis: Mehmet Şimşek üst düzey diplomatlarla yapacağı toplantıyı iptal etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün akşam görüştüğü eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in yarın Ankara'da üst düzey diplomatlarla yapacağı toplantıyı iptal ettiği ileri sürüldü.

AKP'li eski Bakan Mehmet Şimşek'in Erdoğan ile görüşmesinin ardından tekrar ekonominin yönetiminde yer alacağı iddiaları gündeme geldi.

Sözcü'ün aktardığı Bloomberg haberine göre; Şimşek, yarın Ankara’da üst düzey diplomatlarla yapacağı toplantıyı iptal etti. ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry Flake’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan toplantının, Şimşek’in programında “beklenmedik bir değişiklik” nedeniyle iptal edildiği belirtildi.