Kulis: 'Kılıçdaroğlu 'örgüt istedi' diyerek genel başkanlığı sürdürür; İmamoğlu sıkıştı'

Önceki gün Sözcü TV’de seçimden sonra ilk kez konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sonuçları ve parti içindeki liderlik tartışmalarıyla ilgili soruları yanıtladı. Sonuçlar nedeniyle kurultay kararı aldıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “‘Ben adayım’ demem. MYK’yi, Meclis grubumuzu topladık. Burada değişimler yaptık. Ama ‘Vay efendim, bu değişim yetersiz’. Elbette yetersiz. Kurultaya gideceğiz. Çünkü sonuç beni tatmin etmiyor. Bu sonuç, ‘Kazanamadık’ sonucudur. Partinin yetkili organları kimin aday olup olmayacağına, kimin seçilip seçilmeyeceğine karar verecektir” demişti.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, parti içinde Kılıçdaroğlu’nun son yaptığı açıklamalar sonrası “Örgüt beni istedi” diyerek genel başkanlığa devam edeceğine yönelik yorum tekrarlanıyor.

Partideki il başkanları ve eski milletvekilleri de “İmamoğlu açıktan bir çıkış yapmadığı için tartışılamıyor. Bir yandan da siyasi yasak ve belediyeyi kaybetme arasında sıkışmış durumda. Bu noktada delegenin vereceği karara bakılacak. Ama karar, zor bir karar. Bir değişim beklentisi var bir de yasal engeller var. CHP delegesi de karar verirken bunların hepsini düşünecek kadar bilinçlidir” yorumunu yapıyor.