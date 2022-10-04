Kulis: Kılıçdaroğlu aday olursa İYİP'te oylama yapılacak

tv100.com yazarı eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'Oylama eğilimi var'

Barış Yarkadaş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesinden bir kulis bilgisini aktardı.

“Kemal Bey geçen hafta Akşener’le başa baş bir görüşme yaptı” hatırlatmasında bulunan Yarkadaş, şöyle devam etti:

“Toplantı biraz soğuk başlıyor fakat konuşmadan ayrıldıktan sonra Kemal Bey yakın kurmaylarına ‘Meral Hanım’la güven tazeledik’ diyor. İYİ Parti’nin Genel İdare Kurulu toplandı. Eğer Kemal Bey adaylığını açıklarsa bunun İYİ Parti’nin yetkili kurullarında oylanması konusunda bir eğilim var İYİ Parti’de. Bu bence sıkıntılı bir durum olur ve bu ortak adayı zorlaştırır.”