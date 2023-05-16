Kulis: Kılıçdaroğlu 2000 sonrası sigortalılarda emeklilikle ilgili harekete geçiyor

İkinci turda AKP'li cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yarışacak Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emeklilikle ilgili atacağı yeni adım ortaya çıktı.

Sözcü TV'de canlı yayında Yeniden Refah ve Sinan Oğan'ın 2000 sonrası işe girip emekli olmayan kişilere yönelik açıklamalarıyla oylarını artırdığına, CHP'nin ise bunu atladığına dikkat çekildi.

Kılıçdaroğlu'nun Emeklilikte Adalet Derneği Başkanı'nı aradığı ve mesaj attığı ifade edilerek "Sanırım, 13-14 gün içerisinde bu konularla ilgili bir şeyler duyacağız" ifadesi kullanıldı.

Canlı yayında paylaşılan kulis bilgisinin detayları şöyle:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu nerelerde hata yaptık diyerek bir çalışma başlatmış benim anladığım kadarıyla. Emeklilikte Adalet Derneği diye bir şey var.

Bu EYT'lilerden sonra, 2000'lilerden sonra emekli olamayan bir grup var. Onları telefonla aramış. Az önce Emeklilikte Adalet Derneği Başkanı mesaj attı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun aradığını ve konuştuklarını belirterek 'Sesleri de dinlettirdik' dedi. Yeniden Refah da Sinan Oğan da bu kitleye yönelik açıklama yaptılar.

Çok yoğun bir kitleden, milyonlarca insandan bahsediyoruz. Sanırım, 13-14 gün içerisinde bu konularla ilgili bir şeyler duyacağız."