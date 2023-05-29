Kulis: İYİP'te 'ittifak' yerine 'iş birliği' modeli masada

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener seçim sonuçlarının ardından ittifak sürecek mi sorusuna "Bu bir süreç, bundan sonra ne olacağını bilmiyorum" yanıtını vermişti.

24 Haziran'da kongreye gidecek İYİP'in nasıl bir yol haritasıyla devam edeceği merak edilirken iktidara yakınlığıyla bilinen CNN Türk'ün Ankara Temsilcisi Dicle Canova parti kulislerinde konuşulanları aktardı.

İYİP kaynaklarının, “İttifak seçimlerde olur, seçim bitince biter. İktidar olsaydık ilişkinin adı koalisyon olurdu. Muhalefette ittifak veya koalisyon olmaz ancak iş birliği olur. Yine her parti bağımsızlığını korur. Bu her anlamda ortak hareket etmek anlamına gelmez. Ancak biz İyi Parti olarak Altılı Masa’nın altına imza attığı metinleri dün de bugün de yarın da savunduk, savunacağız. Bunlar bizim görüşlerimizi yansıtan metinlerdir. Bu ilkelerden vazgeçilmez halel gelmezse iş birliği sürer ama bu ortak hareket etmek demek değildir. Herkes müstakil parti. Sadece ortak doğrularımızda İyi Parti aynı duruşu sergileyecektir.” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.