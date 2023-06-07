Kulis: İmamoğlu kurultayın seçimden önce yapılmasını istedi

CHP’de il ve ilçe kongrelerinin takvimi belirlense de Parti Meclisi’nin (PM) şekilleneceği ve Genel Başkanlık seçiminin yapılacağı Kurultay’ın yerel seçim sonrasına bırakılması gündeme geldi.

T24'te yer alan kulis haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cephesinin ise Kurultay’ın yerel seçim öncesinde bir an önce yapılmasından yana tavır koyduğu belirtiliyor.

Öte yandan cumartesi günü 43 eski il başkanının katılımıyla bir araya gelen Demokrasi ve Adalet Hareketi, bu cumartesi Ankara’da ikinci kez toplantı planlıyor. Eski il başkanları mevcut tüzükle delegelerin seçilmediğini ve atandığını iddia ediyor. Kılıçdaroğlu'nun da tüzük değişikliği yönünde bir talebi olduğu belirtiliyor.

Belirlenen takvime göre 5 Ağustos'ta yapılmaya başlanacak ilçe kongreleri ise 10 Eylül'de son bulacak. İl kongrelerinin başlangıç tarihi de 16 Eylül olarak belirlendi. 15 Ekim'de bitecek il kongrelerinin ardından Parti Meclisi'nin belirleyeceği tarihte olağan kurultay yapılacak.