Kulis: Hareketlilik başladı... Cumhur ittifakı genişliyor mu?

'Cumhur İttifakı genişliyor mu?' Bu soruya yanıt için gözler HÜDA-PAR’a çevrilirken, Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu 5 Ocak'ta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etmişti.

Kurtuluş Tayiz A Haber canlı yayınında ittifaka ilişkin kulis bilgilerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“HÜDA- Par’ın geçen seçimlerde aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir desteği olmuştu. Ne kadar büyüdüler bunu bilemeyiz ama birkaç tane şehirde güçlendiler bunların başında da Batman geliyor. Bu görüşmelerde de en önemli detay birlikte hareket etme, ittifaka ilişkin ne kadar birlikte hareket edebilirler bunlar konuşuluyor. Kulağımıza böyle Batman gibi birkaç şehirde birlikte hareket etme talepleri geldi. Ancak sonuç ve resmi tutum nedir henüz onu bilemiyorum. Fakat HÜDA-PAR’ın AK Parti’ye yakın bir pozisyon aldığını söyleyebiliriz”

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de görüşmelerin devam ettiğini açıklayarak ‘'HÜDA-PAR’la da dediğiniz görüşmeler evet gerçekleşti, arkadaşlarımız karşılıklı olarak görüşmelere devam ediyoruz henüz sonuçlanmış bir aşamada değiliz, o aşamaya geldiğimizde de ben size gereken açıklamayı yaparım şu anda görüşmeler gayet olumlu ve kendi seyri içerisinde devam etmektedir’' demişti.