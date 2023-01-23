Demirtaş'ın ardından Yüksekdağ'a çirkin oyun

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’ni arayan Ş.P. isimli bir kişi, kendini Başak Demirtaş olarak tanıtarak, kaza yaptıklarını ve büyük kızlarının ağır yaralandığı söyledi. Olayın Demirtaş’a iletilmesinden ardından büyük panik yaşanmıştı.

'Bu aşağılık kötülüğün de organize olduğu kesin'

2 ay önce Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’a da kendini Selahattin Demirtaş’ın avukatı olarak tanıtan bir kişinin annesinin kaza geçirip ağır yaralandığını söylediği ortaya çıktı.

Haberi, Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Karaman, paylaşımında "Bir süre önce, kendini Av. Mahsuni Karaman olarak tanıtan bir kişi, Kandıra Cezaevini arayıp Sn Figen Yüksekdağ’ın ailesiyle ilgili de benzer bir beyanda bulunmuştu. Bu aşağılık kötülüğün de organize olduğu kesin" ifadelerini kullandı.

Medyascope'tan Ferit Aslan’ın haberine göre, Söz konusu kişi ile ilgili Yüksekdağ’ın avukatlarının suç duyurusunda bulunduğunu belirten Karaman, "Ben hiç Figen Yüksekdağ ile görüşmedim. Yaklaşık iki ay önce benim adım kullanılarak aranıyor ve annesinin kaza geçirip ağır yaralandığı söyleniyor. Bu işin organize olduğuna inanıyorum” dedi.