Kulis: Gelecek Partili vekiller transfer olacak, Saadet Partisi grup kuracak

DEVA Partisi’nin Meclis’te kurulması planlanan üç partili gruba katılmama kararı almasının ardından gözler Gelecek ve Saadet partilerine çevrildi. T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, masadaki yeni formül, Gelecek Partili milletvekillerinin transferi ile Saadet Partisi çatısı altında bir grup kurulması olarak kararlaştırıldı. Her iki partinin yetkilileri de anlaşmaya varmak üzere olduklarını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, DEVA Partisi’nin bu kararı almasında üç partinin çatı parti üzerinde uzlaşamaması etkili oldu. Saadet Partisi’nin yetkili kurullarında yapılan toplantılarda partinin köklü bir parti olduğu ve Saadet Partisi’nin bu üç parti arasında en geniş teşkilata sahip yapılanma olduğuna dikkat çekiliyordu. Bu yüzden Saadet Partililer, çatı partinin kendi partileri olması konusunda ısrarcı oldu ve bu karardan geri adım atmadı.

DEVA’da 'en çok sandalye bizde' yorumu

DEVA Partisi’nde ise Meclis’te 15 milletvekili ile en çok sandalyeye sahip olmalarından dolayı çatı partinin kendilerinin olması gerektiği görüşü dile getirildi. Yapılan görüşmelerde bu konuda uzlaşı sağlanamayınca DEVA Partisi’nin grupta yer almama kararı aldığı öğrenildi.

Kararın ardından yeni formül gündeme geldi

Saadet Partili yetkililerin, DEVA Partisi’nin bu kararının kendilerine ulaşmasının ardından Gelecek Partisi ile temasları sıklaştırdığı belirtilirken masaya yeni bir formül geldi. Saadet Partisi, Gelecek Partisi’ne, milletvekili transferi ile Meclis’te Saadet çatısı altında iki partili bir grup kurma teklifi götürdü. Teklife göre, CHP listesinden Meclis’e giren 10 Gelecek Partili, Saadet Partisi’ne transfer olacak. Böylece Meclis’te 20 sandalyeye ulaşan Saadet Partisi, Meclis’te yeni grup kurma hakkı elde etmiş olacak. Saadet Partili yetkililer, Gelecek Partili milletvekillerinin yine kendi partilerinin görüşü doğrultusunda siyaset yürüteceğini, siyasi faaliyetlerini Gelecek Partisi adına yürütmeye devam edeceklerini söyledi.