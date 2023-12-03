Kulis: 'Fenomen'lere vergi düzenlemesi torba yasada

Son dönemde sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturmalar gündemde. Bazı isimler tutuklanırken, kara para soruşturmalarının kapsamı da genişletildi.
Kara para aklamadan vergi kaçırmaya ortaya saçılan onlarca suç kamuoyunda tepkilere neden olurken, iktidar yeni düzenlemenin sinyalini verdi.
TRT'de yer alan habere göre, düzenleme torba yasa içinde yer alacak. Sosyal medyada faaliyet gösteren fenomenlerin gelirleri mercek altında olacak. Bu kişilerin kazançlarının kaynağı araştırılacak.
Sosyal medya platformlarına yönelik yeni kurallar getirilecek
Düzenlemeyle sosyal medya platformlarına yönelik yeni kurallar da getirilecek.
Kurallara uyulmaması durumunda bu platformlara bant daraltma ile yayın ve reklam yasağının getirilmesi söz konusu olacak. Lisans iptaline kadar varacak yaptırımlar uygulanabilecek.
Torba yasa hazırlığı sürerken Meclis Dijital Mecralar Komisyonu, TikTok’un Türkiye ve Avrasya temsilcisini komisyona çağırdı.
Tik Tok temsilcisi, tartışılan uygulamalarla ilgili açıklamada bulunacak, milletvekillerinin sorularını cevaplayacak.