Kulis: CHP'den istifa eden belediye başkanı yarın AKP'ye geçiyor!

AKP'nin CHP'li belediye başkanı transferleri sürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Konya Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım gibi isimlerin CHP'den istifa edip AKP'ye katılması sonrası bir isim daha AKP'ye geçiyor.

Yandaş TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in paylaştığı habere göre, CHP'den istifa eden Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, yarın AKP'ye katılacak.

Kumbul söz konusu haberlerin ardından henüz bir açıklama yapmazken, bu isme AKP rozetinin yarın AKP grup toplantısında Erdoğan tarafından takılacağı öne sürülüyor.