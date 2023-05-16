Kulis: 'CHP'de ikinci tur için kampanya İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na emanet'

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. İkinci tur oylama 28 Mayıs günü gerçekleştirilecek.

HalkTV'den Şeyma Paşayiğit'in haberine göre, kulislere göre bu turda kampanya, seçim güvenliği ve verileme İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na emanet edilecek. Buna göre "yerel seçimlerde uygulanan İstanbul modeli tüm Türkiye'de uygulanacak."

Paşayiğit'in aktardığına göre, CHP kurmayları Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'la iletişim halinde ve diplomasinin yürüdüğünü ifade ederken, önümüzdeki gün ya da saatlerde bir görüşme olabileceğini ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde çalışmalarını sürdürürken, İmamoğlu da Ankara'ya geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da genel merkeze gelmesi bekleniyor.

Habere göre sandığa gitmeyen seçmenler için de ev ev dolaşılacağı belirtiliyor.