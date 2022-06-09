Kulis | Çanlar Nureddin Nebati için çalıyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini "ekonomist" ilan ettiğini ve bu konuda ısrarlı olduğunu belirterek, "Buna yönelik itirazlar olabileceğini düşündüğü için olmalı, herkesin gözünün içine bakarak “Ben ekonomistim” demeyi ihmal etmiyor. “Ekonomist” olarak tüm ekonomi-politikayı belirliyor olması son derece tabii. Zaten öyle oluyor. Diğer tüm ekonomi birimlerinin “Laf dinliyor olmaları” bekleniyor, laf dinlemeyenler de gidiyor. Epeyce giden oldu. Damat bey gitti, onun yerine gelenler gitti, merkez bankası başkanları gitti, TUİK yöneticileri sapır sapır döküldü…" diye yazdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati için çanların çaldığına dair kulis bilgileri geldiğini kaydeden Taşgetiren, "Farklı düşünenler “mandacı” kategorisine girme riski taşıdığı için, bu yapı içinde, “İşler iyi gitmiyor” demek cesaret meselesi haline geliyor. Çünkü “işler iyi gitmiyor” demek, ekonomiyi ve de her şeyi belirleyen “en yüksek irade”yi “sorumlu” göstermek anlamı içeriyor. Ama bu tür yapılarda hem o “en yüksek irade” her şeyi belirlemeli, hem de ortaya çıkan yanlışlardan sorumlu tutulmamalı.

Dolar dün 17 liranın üstüne çıktı. (17.10) Nerde duracak döviz? Motorine dün 1 lira 92 kuruş zam yapıldı, benzin – mazot 30 liranın eşiğinde. Nerde duracak akaryakıt fiyatları? Her iki tırmanış diğer tüm alanlardaki fiyatları tırmandırıyor. Hangi “ekonomist” önleyecek bütün toplumu boğan bu tırmanışı?" ifadelerini kullandı.