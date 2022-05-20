Kulis: BAE'ye verilecekti, İspanya ve Çin de talip

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, bugünkü köşesinde İstanbul Havalimanı’na argüman edildiği üzere yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri’nin talip olmadığını, havaalanının işletmesine İspanyol ve Çinlilerin de talip olduğuna dair kulis bilgisini paylaştı.
Toker, başka yandan BAE’lilerin Atatürk Havalimanı’nın, İstanbul Havalimanı’na rakip olmaması gerekçesiyle Millet Bahçesine çevrilmesi üzere bir kaide sunduğu savlarının da gerçek dışı olduğu bilgisini verdi.
Toker yazısının ilgili kısmında şunları paylaştı: