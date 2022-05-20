Kulis: BAE'ye verilecekti, İspanya ve Çin de talip

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, bugünkü köşesinde İstanbul Havalimanı’na argüman edildiği üzere yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri’nin talip olmadığını, havaalanının işletmesine İspanyol ve Çinlilerin de talip olduğuna dair kulis bilgisini paylaştı.

Toker, başka yandan BAE’lilerin Atatürk Havalimanı’nın, İstanbul Havalimanı’na rakip olmaması gerekçesiyle Millet Bahçesine çevrilmesi üzere bir kaide sunduğu savlarının da gerçek dışı olduğu bilgisini verdi.

Toker yazısının ilgili kısmında şunları paylaştı:

“İstanbul Havalimanı’na talip olan tek ülke Birleşik Arap Emirlikleri de değilmiş. “İspanya ile Çin’in de ortalarında yer aldığı farklı coğrafyalardan” birçok fon ve kuruluş İstanbul Havalimanı ile ilgileniyormuş ve bu istikamette temaslar sürüyormuş.

Bu demektir ki İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA’dan çok da uzak olmayan bir gelecekte pay satış haberi alabiliriz. 2013 yılında beş ortakla yola çıkan İGA, 2019’da Kolin’in; bugünlerde de Mapa ile Limak’ın ayrılmasıyla iki ortaklı (Kalyon ve Cengiz) bir yapıya dönüşecek. Başlangıçta her bir ortağın yüzde 20 hissesi bulunan İGA’da pay evrelerinin katılaşması ile Kalyon’un yüzde 55 ile çoğunluk hissesine sahip olması bekleniyor.“