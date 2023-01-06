Kulis: 'Altılı Masa cumhurbaşkanı adayını 30 Ocak'ta açıklayacak'

Altılı Masa'nın 30 Ocak günü gerçekleştireceği lansman ile Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı iddia edilirken, Cumhurbaşkanı adayının ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmasının beklendiği aktarıldı.

Kısa Dalga'dan Mahmut Aydın'ın "Altılı masa cumhurbaşkanı adayını 30 Ocak'ta açıklayabilir" başlıklı yazısında, Altılı Masa'nın 26 Ocak tarihinde yapılacak olan 11. toplantısının ardından 30 Ocak günü gerçekleştirilecek lansman ile Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı iddia edildi.

Aydın'ın yazısında konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Ankara kulislerine göre, Altılı Masa'nın İYİ Parti'nin ev sahipliğinde 26 Ocak'ta yapılacak 11. toplantıda liderler hükümet programının son şeklini gözden geçirecekler ve cumhurbaşkanı adayı üzerinde 'mutabık kaldıkları' ismi 30 Ocak günü yapılacak lansmanda açıklayacaklar. Bu adayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması bekleniyor. Lansmanda, ayrıca Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme nasıl geçileceği, bu sürecin nasıl yönetileceği, karar mekanizmalarında altı liderin nasıl bir görev alacağı da kamuoyuna açıklanacak. Bu bölümde her partiye en az bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bir bakanlık ayrılması bekleniyor.

Eğer takvim planlandığı gibi işlerse altı liderin katılımıyla cumhurbaşkanı adayı Şubat'ın ilk haftası Ankara'da yapılacak geniş katılımlı bir mitingle de halkla buluşacak.

Seçim takvimi belirsizliği zorluyor

AK Parti'nin seçim tarihini öne alacağını açıklamasının ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine kayyım atanacağı beklentisinin Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını erken açıklamaya zorladığını ifade eden kaynaklar, 'normalde adayımız Yüksek Seçik Kurulunun açıklayacağı resmi seçim takvimine göre açıklanacaktı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hangi tarihte seçimlerin yenilenmesi kararını alacağını bilmiyoruz. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesine yapılan hukuksuzluklarla Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının önderliğinde bir mücadelenin daha etkili olacağı düşünüyoruz. Yani şartlar bizi aday açıklamaya zorluyor' açıklamasında bulundu."