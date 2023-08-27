Kulis: AKP'nin İstanbul adayı için yine eski bir bakanın ismi gündemde

2019’daki yerel seçimlerde İstanbul’u kaybeden AKP, kenti yeniden almak için çabalarını sürdürüyor. İddiaya göre son dönemde İstanbul için yeni bir isim daha gündeme geldi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, son günlerde kulislerde ismi geçen kişi eski Ticaret Bakanı, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş.

4 dönem İstanbul milletvekilliğinin ardından son seçimde Samsun’dan aday gösterilen Muş’un adının da adaylar arasında sayılması gerektiğini söyleyen bir AKP'liye göre İstanbul için “kurallı, kontrollü iş yapacak, çalışkan” bir isme ihtiyaç var. Habere göre eski Bakan Muş da bu işi yapacak isimler arasında gösteriliyor.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için özellikle eski bakanların adı geçiyor. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu adı en çok geçen bakanlar arasındaydı.