Kulis | 'AKP'de muhalif gruplar boş durmuyor, kabine değişebilir'

AKP içinde hergün yeni bir tartışma ve kriz yaşanırken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanlarda ve parti yönetiminde değişikliğe gideceği iddiaları da gündeme gelmeye devam ediyor.

Milli Gazete yazarı Zeki Ceyhan bugünkü yazısında parti içerisinde yaşanan krizlere "kabine revizyonu" iddialarına dikkat çekti.

"İktidar partisi AKP aynen 'kendin pişir kendin ye' türü kebapçılara döndü! Dışardan muhalefet yapmaya aslında hiç gerek yok. Çünkü iktidar partisi içinde birbirlerine muhalif gruplar boş durmuyorlar" diyen Ceyhan, "Partideki mevcut yönetici kadroların bulundukları makam ve mevkilere göz diken muhalif AKP’liler partide 'değişim rüzgârlarının' estiğini iddia ediyorlar" ifadesini kullandı.

'Büyük çaplı bir değişiklikten söz ediyorlar'

AKP içerisindeki "muhalefetin", "kabine revizyonu" için bastırdığını da öne süren Ceyhan, "Olağanüstü kongreden ve Bakanlar Kurulu'nda büyük çaplı bir değişiklikten söz ediyorlar. Varsayalım ki bu iddiaları gerçekleri yansıtıyor olsun. Ve iktidar partisinde köklü değişiklikler yaşansın! Bunlar iktidar partisi çatısı altında yaşanan sorunları ortadan kaldırabilecek mi?" dedi.

Ceyhan yazısında "Bu tür değişiklikler iktidar partisinin geleceği ile ilgili beklentileri karşılamaktan uzaktır. Ellerine geçen her fırsatta birbirlerinin ipini çekmek için yarışan insanlarla yola nasıl devam edecekler! Değil bir olağanüstü kongre, onlarcasını yapsalar yine de parti içi sorunları aşamazlar" yorumunu yaptı.