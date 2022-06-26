'Erdoğan kabine ve parti yönetimi değişikliğine gidebilir'

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberinde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimleri için AKP'de bir teyakkuz durumunun söz konusu olduğu iddiasına yer verildi.

"Seçimi kazanmak için, Cumhurbaşkanı’nın önümüzdeki süreçte önemli ‘manevralar’ yapabileceği belirtiliyor" denilen haberde "Özellikle ekonomide yaşanan sorunların sandıkta AK Parti’ye olumsuz yansımasının önüne geçilmesi için, Erdoğan’ın ‘yol ayrımı’ olarak gördüğü 2023 seçimlerine giderken, sürpriz adımlar atabileceği belirtiliyor. Bu adımların neler olabileceğine yönelik AK Parti kulislerinde farklı değerlendirmeler yapılıyor" ifadelerine yer verildi.

Erdoğan'ın sonbaharda bakanları arasında ve parti yönetiminde kapsamlı bir değişikliğine gidilebileceği belirtilirken, seçim kampanyası sürecinde "yeni bir vitrinle" seçmeninin karşısına çıkmak istediği yönünde değerlendirme yapıldı.

'Olağanüstü kongre' iddiası

Olağanüstü kongre seçeneğinin de tartışıldığı belirtilen haberde şöyle denildi:

"Partide sonbahar aylarında bir olağanüstü kongre yapılabileceği, bu kongrede 75 üyeden oluşan MKYK’nın yenileneceği ve beraberinde MYK’da da değişikliğe gidileceği konuşuluyor. Kulislerdeki bu senaryolar, AKP’ye önümüzdeki süreçte bazı yeni katılımların olacağı, partiye gelecek isimlerin ‘yönetim kadrosuna taşınabilmesi için olağanüstü kongreye ihtiyaç duyulacağı’ iddialarından da kaynaklanıyor. AKP’nin 7’inci olağan kongresi Mart 2021’de yapılmıştı. Parti tüzüğüne göre büyük kongre, önceki kongrenin üzerinden iki yıl geçmeden yeniden yapılamıyor. Ancak Genel Başkanının veya MKYK’nın talebiyle olağanüstü kongreye gidilebiliyor.

Öte yandan, kabine değişiminin de sonbaharda gündeme geleceği, yeni kabinede ‘siyasi kökenli’ isimlere yer verileceği, ikinci bir Cumhurbaşkanı yardımcısının atanabileceği, konuşulan iddialar arasında."