'Erdoğan kabine ve parti yönetimi değişikliğine gidebilir'

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberinde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimleri için AKP'de bir teyakkuz durumunun söz konusu olduğu iddiasına yer verildi.
"Seçimi kazanmak için, Cumhurbaşkanı’nın önümüzdeki süreçte önemli ‘manevralar’ yapabileceği belirtiliyor" denilen haberde "Özellikle ekonomide yaşanan sorunların sandıkta AK Parti’ye olumsuz yansımasının önüne geçilmesi için, Erdoğan’ın ‘yol ayrımı’ olarak gördüğü 2023 seçimlerine giderken, sürpriz adımlar atabileceği belirtiliyor. Bu adımların neler olabileceğine yönelik AK Parti kulislerinde farklı değerlendirmeler yapılıyor" ifadelerine yer verildi.
Erdoğan'ın sonbaharda bakanları arasında ve parti yönetiminde kapsamlı bir değişikliğine gidilebileceği belirtilirken, seçim kampanyası sürecinde "yeni bir vitrinle" seçmeninin karşısına çıkmak istediği yönünde değerlendirme yapıldı.
'Olağanüstü kongre' iddiası
Olağanüstü kongre seçeneğinin de tartışıldığı belirtilen haberde şöyle denildi: