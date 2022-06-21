Kulis | 'AKP'de bile rahatsız olanlar var, sansür yasasında düzeltme yapılacak' iddiası

'Dezenformasyon yasası' olarak bilinen, medyaya sansür getirecek yasa tasarısı bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Gazeteciler, tasarının geri çekilmesi için eyleme geçiyor. "Anayasa’ya aykırı bu tasarının geri çekilmesini istiyoruz” diyen gazeteciler bugün saat 18.00’de İstanbul'da basın açıklamaları yapacak.

Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan ise tartışmalı ‘sosyal medya teklifi’nde önergelerle düzenleme yapılması için kulislerin sürdüğünü yazdı.

Babacan'ın yazısına göre “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçuna 3 yıl hapis cezası getiren düzenlemenin önergeyle değiştirilmesi bekleniyor. AKP içinden de teklife eleştiriler geldiğini yazan Babacan'ın kulis haberi özetle şöyle:

"Edinilen bilgiye göre, bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen Sosyal Medya teklifinin 29. maddesiyle ilgili olarak AK Parti içerisinde de eleştiriler bulunuyor. Halk arasında endişe, korku, veya panik yaratmak saikiyle yapılan haberlere yönelik 3 yıla kadar hapis cezası öngören 29. maddeye itiraz ediliyor. Maddenin muğlak olduğu, ‘dezenformasyon yapılıyor’ gerekçesiyle gazeteciliğin engelleneceği yorumları yapılıyor. Bazı AK Partili milletvekillerinin, “Teklif internet ve sosyal medya düzenlemesi olacaktı, ancak 5167 sayılı basın yasasına düzenlemeye dönüştü” dedikleri öğrenildi.

Teklifin geçen hafta komisyon görüşmeleri sırasında, haber nedeniyle gazetecilerin yargılanacağı eleştirileri üzerine Yargıtay 8. Daire üyesi Hakim İhsan Baştürk’e söz verilmiş, Baştürk, “Ceza hukuku açısından suçlu ve cezada belirlilik ilkesi” itibariyle ifadeyi ‘muğlak’ bulduğunu dile getirmişti.

İfadenin kesinleştirilmesi ve ‘dezenformasyon durumunda’ ifadesinin konulması taleplerinin dikkate alınması bekleniyor. Komisyonda, düzenlemenin yargı vesayetine neden olacağı eleştirileri yapılmış, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) ile Parlamento Muhabirleri Derneği’nin (PMD) söz alma talepleri de reddedilmişti. Teklifin, Genel Kurul aşamasında düzeltilmesi için kulis faaliyetleri sürüyor."