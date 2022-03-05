Kuleba: Lavrov ile Türkiye'de bir araya gelebiliriz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba bugün yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Türkiye'de bir araya gelebileceklerini ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün yaptığı açıklamada, tarafları Türkiye'de bir araya getirmek istediklerini söylemişti.

Kuleba, "Bugün Türk mevkidaşımla görüşeceğim ve bunu tartışacağız. Bir müzakere girişimi var, hem Rusya hem de Ukrayna tarafında heyetler oluşturuldu, Belarus topraklarında görüşüyorlar. Sergey Lavrov ile görüşmelerin önemli olabileceğini ve müzakere sürecinin genel çerçevesine uyabileceğini teyit edersek, o zaman elbette görüşmeyi reddetmeyeceğim" dedi.