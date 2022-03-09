Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba bugün bir açıklama yaptı.
Sputnik’te yer alan habere göre, Kuleba 10 Mart'ta yapılması planlanan görüşmenin Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşeceğini dile getirdi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kuleba: Görüşme Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, 10 Mart’taki görüşmenin Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşeceğini ifade etti.
Haber Merkezi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba bugün bir açıklama yaptı.
Sputnik’te yer alan habere göre, Kuleba 10 Mart'ta yapılması planlanan görüşmenin Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşeceğini dile getirdi.