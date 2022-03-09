Kuleba: Görüşme Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, 10 Mart’taki görüşmenin Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşeceğini ifade etti.

Haber Merkezi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba bugün bir açıklama yaptı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Kuleba 10 Mart'ta yapılması planlanan görüşmenin Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşeceğini dile getirdi.

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