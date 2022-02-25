Kuleba Çavuşoğlu'yla görüştü: Ortak güvenliğimiz artık tehlikede

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğünü kaydetti.

Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradım. Türkiye Ukrayna'yı destekliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik acımasız saldırısının arka planında Karadeniz bölgesinde güvenliği sağlamak için ne gibi pratik adımlar atabileceğimiz tartışıldı. Ukrayna kararlı adımlar bekliyor. Ortak güvenliğimiz artık tehlikede" dedi.

Blinken'ın ofisinden açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da yaptığı yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ve Blinken'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmede Blinken'ın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunu kınadığını aktaran Price, ayrıca Blinken'ın Rusya'nın yıkıcı eylemlerinin Avrupa ve tüm dünyada yankılanacağını kaydettiğini belirtti.

Price açıklamada, "Bakan Blinken, Türkiye'ye Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması için verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür etti" ifadesini kullandı.