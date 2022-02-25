Çavuşoğlu'ndan 'Boğazlar' açıklaması: Uzmanlarımız savaş hali var mı, onu çalışıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından Ukrayna'nın Türkiye'den Boğazları Rus gemilerine kapatmasın talebine ilişkin olarak, konuşurken, Türkiye'nin Boğazları kapatabileceğini ancak yine de Rusya'nın böyle bir hakkı olduğunu söyledi.

'Boğazlar'dan savaş gemilerinin geçişini Türkiye durdurabilir'

Çavuşoğlu, "Ukrayna resmi bir talepte bulundu. Montrö Antlaşması’nın maddeleri gayet açık ve net. Bugüne kadar Türkiye Montrö Antlaşması’nı tereddütsüz her seferinde uygulamıştır. Yani Türkiye’nin taraf olmadığı bir savaşta, savaşın tarafı olan ülkelerle ilgili alınabilecek tedbirler var. Boğazlar’dan savaş gemilerinin geçişini Türkiye durdurabilir" dedi.

Hürriyet'ten Fatih Çekirge'ye konuşan Çavuşoğlu, "Ama Montrö Sözleşmesi’nde ayrıca bir şey var. Burada savaşın tarafı olan ülkelerin gemilerinin kendi üslerine dönme talebi olursa, o zaman ona izin verilmesi gerekiyor. Uzmanlarımız bir kere savaş hali var mı, onu çalışıyor. Savaş halini hukuken kabul edersek bu süreç başlayacak. İkincisi, savaş halini kabul edersek, Montrö bağlamında savaş gemilerinin geçişini yasaklayacağız. Ama yasaklasak da Rusların böyle bir hakkı var. Sözleşme yapılırken, Rusya kendisince madde koydurmuş. 19., 20. ve 21. Madde bunları düzenliyor. En sonunda diyor ki, kıyıdaş ülkenin gemisi kendi üssüne dönme talebiyle geçmek isterse buna izin verilir" dedi.

Yaptırımlar Türkiye'yi ne kadar etkiler?

Çavuşoğlu, Rusya'ya yönelik yaptırımların Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Rusya’ya yönelik yaptırımlara baktığımız zaman daha çok şahıslara yönelik olduğunu görüyoruz. Bazı ekonomik, özellikle finansal yaptırımlar var. Sonuçta yaptırımların bizi ne kadar etkileyeceği yaptırımların ölçüsüne, kapsamına bakar. Mesela doğalgazı, petrolü kapsayacak mı? Mutlaka sadece bizi değil, Avrupa’yı da etkiler. Turizmi de mutlaka etkiler. Bu sürecin ne kadar süreceğine bağlı."