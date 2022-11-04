'Kuduz' teşhisi sonrası babadan açıklama: Doktorlar 'umut yok' dedi

Bitlis'te bir köpeğin ısırdığı çocuğa kuduz tanısı konulmuştu.

Çocuğun iğneden korktuğu için olayı ailesine iletmediği, sonrasında belirtiler göstermeye başladığı öğrenilmişti.

TamgaTürk'ten Semir Yapıcı'nın haberine göre, kuduz teşhisi konulan çocuğun babası, doktorların "umut yok" dediğini aktardı.

Karantinaya alınan çocuğun odasının ışıkla irtibatının kesildiği belirtildi.

Ailenin konuşmaması için tehdit edildiği, uyarıldığı iddiaları ise yalanlandı. Kuduz teşhisi konulan çocuğun amcası, “Belediye olsun, yetkililer olsun hiç olmazsa bir barınak yapılsın. Çocukların sağlığı açısından bu iyi olur. Buradaki ailelerin temennisi odur” dedi.