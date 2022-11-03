Köpek tarafından ısırılan çocuğa kuduz tanısı konuldu

Bitlis'te köpek ısırması sonrası kuduz şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki çocuktan birinde virüse rastlandığı kesinleşti.

Diğer çocuk da müşahade altında tutuluyor.

Çocuğun iğne yaparlar korkusuyla ailesine haber vermediği, daha sonra belirti göstermeye başladığı ve kuduz tanısının Ankara'da konulduğu öğrenildi.

İki çocuğun da tedavisi Hacettepe Üniversitesi'nde sürüyor.

Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde köpekler tarafından ısırılan ve kuduz şüphesiyle Ankara'da tedavileri devam eden 2 çocukla ilgili olarak "Diğer hasta 9 yaşında erkek çocuk. Bacağından ısırıldığını söylemiş. Isırdığı söylenen köpek 10 gün sonra yeniden görülmüş, bu önemli. Bugün veya yarın sağlıkla taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

