Kudüs'te yeni silahlı saldırı: Yaralılar var

İsrail polisinin açıklamasına göre, Kudüs'te bulunan bir sinagogun önünde meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Saldırgan daha sonra güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.

Bugün de Filistinli olduğu belirtilen 13 yaşında bir çocuğun, Silvan bölgesinde çevreye ateş açarak en az iki kişiyi yaraladığı bildirildi. Saldırganın polisler tarafından vurularak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsrail ordusunun Batı Şeria'ya bağlı Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 9 Filistinliyi öldürmüş, Kudüs ve Gazze'de toplanan Filistinliler olayı protesto etmek için bir araya gelmişti.