İsrail'de silahlı saldırı: En az 7 ölü

İsrail polisinin açıklamasına göre, Kudüs'te meydana gelen silahlı saldırıda en az 7 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Saldırganın Kudüs'te bulunan bir sinagogun önünde insanlara ateş açtığı bildirildi. Saldırgan daha sonra güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Olay, ABD istihbarat kurumu CIA Direktörü Bill Burns'ün üst düzey güvenlik şefleriyle görüşmek için ülkeye geldiği sırada gerçekleşti. Ayrıca önümüzdeki günlerde ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in de İsrail'e gelmesi bekleniyor.

Dün İsrail güçleri dokuz Filistinliyi öldürmüştü.