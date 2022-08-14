Kudüs'te İsraillileri taşıyan otobüse silahlı saldırı: 7 yaralı

Kudüs’te bulunan ve 'Ağlama Duvarı' yakınındaki otoparkta silahlı kişiler bir otobüse ateş açtı.

Sputnik'in aktardığına göre, İsrail yetkilileri olay nedeniyle 7 kişinin yaralandığını belirtirken, yaralıların hastaneye sevk edildiğini duyurdu. Yetkililer ayrıca olayın bir terör saldırısı olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Otobüsün şoförü Daniel Kanievsky olayla ilgili, “Otobüs doluydu. Otobüs durağında durduktan sonra silah sesleri duydum. İnsanlar bağırmaya başladı ve bazıları yaralandı” dedi.

İsrail Başbakanı Yair Lapid ise yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırganı yakalamak için çalıştığını ve saldırıya karışan herkesin 'sivillere verilen zararın bedelini ödeyeceğini' ifade etti.

Diğer yandan, İsrail polisi, silahlı saldırıda bir şüphelinin tutuklandığını duyurdu.