İsrailli yolcu istedi, 50 Filistinli işçi otobüsten indirildi

İsrail'de Tel Aviv ile işgal altındaki Batı Şeria arasında yolcu taşımacılığı yapan bir şirkete bağlı otobüste seyahat eden 50'ye yakın Filistinli işçi zorla otobüsten indirildi.

Olay İsrail gazetesi Haaretz tarafından duyurulunca, otobüs şirketi Tnufa Ulaştırma Çözümleri bir açıklama yaptı.

Şirket Yahudi yolculardan birinin kendisini İsrail Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi diye tanıttığını ve sürücüyü tehdit ederek Filistinli yolcuların otobüsten indirilmesi için zorladığını ileri sürdü.

Şirketin açıklamasında otobüs sürücüsünün yeni göreve başladığı kaydedildi.

Şirketin faaliyet gösterdiği hatlarından biri Tel Aviv Merkez Otogarı'ndan Batı Şeria'daki İsrail yerleşimi Ariel arasında hizmet veriyor. Bu, aynı zamanda İsrail'de çalışan çoğu inşaat işçisi Filistinlilerin de sıklıkla kullandığı bir hat.

'Arapların indirilmesini istediler'

Haaretz'in haberine göre geçen Perşembe günü yaşanan olayda otobüsten indirilen Filistinli bir yolcu "Birkaç otobüs durmadan geçtikten sonra içinde Yahudilerin olmadığı bir otobüs bizim için durdu ve bindik. Bnei Brak'ta 3 Yahudi bindi ve tüm Arapların otobüsten indirilmesini istedi" dedi.

Bunun üzerine sürücünün otobüsü durdurduğunu ve amirleriyle telefon görüşmesi yaptığını söyleyen Filistinli yolcu, görüşmenin ardından Filistinlilerden araçtan inmelerini istediğini belirtti. Otobüs Filistinli yolcuları indirdikten sonra 3 İsrailli yolcuyla yoluna devam etti.

Şirketten açıklama: Sürücü ırkçı manipülasyona yenildi

İsrail'de herhangi bir toplu taşıma hattında Yahudilerin ya da Arapların kullanmasına kısıtlama getirilmesinin yasadışı olduğu belirtilen haberde, Tnufa şirketinin CEO'sunun ayrımcılık iddialarını reddettiği ve "Filistinliler ya da Yahudiler için ayrı hatlarımız yok" dediği belirtildi.

Gazetenin haberi üzerine şirketin olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Şirket soruşturmada, otobüs sürücüsünün kendisini Ulaştırma Bakanlığı çalışanı olarak yansıtan bir yolcunun "utanç verici bir manipülasyonunun kurbanı olduğunu" sonucuna ulaşıldığını duyurdu.

Sürücünün kendisini bakanlık görevlisi olarak gösteren Yahudi yolcu tarafından işini kaybetmekle ya da ağır para cezasına çarptırılmakla tehdit edildiğini iddia eden şirket "Öyle görünüyor ki sürücü, üzerindeki baskıyla ırkçı manipülasyona teslim oldu ve yolcuları durakta indirmek zorunda kaldı. Sürücü bu olayı işverene bildirmedi" şeklinde açıklama yaptı.

Şirketin İsrail polisi ve Ulaştırma Bakanlığı'na olayı bildirdiği kaydedilen açıklamada ayrıca şirketin açıklamasında müşterilerinin ve sürücülerinin çoğunluğunun Arap olduğu da vurgulandı. Şirket "talihsiz olay" diyerek özür diledi.