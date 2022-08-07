İsrail, Gazze'de bir evi hedef aldı: Baba ve 3 çocuğu öldü

İsrail güçlerinin, Gazze'nin merkezinde bir evi hedef alması sonucu baba ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını 3. gününde de sürdürüyor. Sivil yerleşim yerlerini de hedef alan İsrail, Bureij mülteci kampında Al Nabaheen ailesine ait bir evi hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ekibinin sevk edilmesi üzerine yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 43'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 43’e yükseldiği belirtildi. Ölenler arasında 15 çocuk, 4 kadın bulunduğu ifade edildi. Bakanlık ayrıca, saldırılarda 311 kişinin yaralandığını aktardı.