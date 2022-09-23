Kudüs Ticaret Odası, Türkiye Bölge Başkanlığı'nı kurdu

AKP iktidarının İsrail ile ilişkilerde "normalleşme" adımlarının ardından Kudüs Ticaret Odası, "Türkiye Bölge Başkanlığı"nın çalışmalarına başladığını duyurdu.

İHA'nın haberine göre Kudüs Ticaret Odası'ndan çalışmalara başlayan Türkiye Ofisi’nin yaptığı resmi açıklamada şöyle denildi:

“1908 yılında kurulan ve dünya genelinde faaliyet gösteren, Jerccom kısa adlı Jerusalem Chamber of Commerce, Kudüs Ticaret Odasının Türkiye Bölge Başkanlığı çalışmalarına başlamıştır. Türkiye’de B2B-B2C görüşmelerini yapmak, sanayi bölgeleri ve İhracatçılar Birliği bağlantılarını kurmak, Savunma Sanayi ve Ticaret Dernekleri dahil olmak üzere resmi kurumlardan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı yanında özel kişi ve kuruluşlar nezdinde bireysel bağlantıları ile birlikte ticari faaliyetleri geliştirmek üzere tarafımızı temsil etmeye yetkili olarak yönetimimiz, tüm idari işleri yürüteceğimiz Türkiye Bölge Ofisi’mizde iki ülke arasındaki koordinasyonu sağlayacak ve iç pazar ile ticaretin gelişmesine katkıda bulunacaktır."

Kudüs Ticaret Odası Türkiye ofisi çalışmalara kapsamında ihracatçılar için de bir duyuru yaparak e-posta yolu ve sosyal medyadan başvuruların alınacağını duyurdu.