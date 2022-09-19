İsrail'in Ankara büyükelçisi belli oldu

İsrail Ankara büyükelçiliğine halihazırda Ankara büyükelçiliği maslahatgüzarı olan Irit Lillian’ı atadı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Halen Ankara'da görev yapan Irit Lillian, İsrail'in Türkiye büyükelçiliği görevine atandı” denildi. Açıklamada, bu ve diğer atamaların “hükümetin onayına bağlı olduğu” kaydedildi.

Türkiye ile İsrail 17 Ağustos’ta, diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı. Türkiye'nin İsrail'e atayacağı büyükelçi henüz açıklanmadı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta yaptığı açıklamada İsrail'e büyükelçi ataması konusunda "Yeni büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Kapsamlı bir kararname olacak" ifadelerini kullanmıştı.