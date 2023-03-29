Küçükçekmece’de uzun namlulu silahla saldırı: 1’i ağır 3 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'nin Gültepe Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında uzun namlulu silahla saldırı gerçekleştirildi.

DHA'da yer alan habere göre, Şahinler Sokak'ta iki kişi oldukları öğrenilen saldırganlar motosikletle olay yerine geldi. Saldırganlardan biri uzun namlulu silahla iş yerine rastgele ateş etti. Saldırıda 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken saldırganlar olay yerinden kaçtı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Kimliği belirlenemeyen saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.