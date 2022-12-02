Küçükçekmece'de kolonu patlayan 6 katlı bina mühürlendi

İstanbul Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'ndeki 1998 yılında yapılan 6 katlı bir binanın bodrum katındaki orta kolonu yandaki binadaki çalışma sırasında patladı.

Binada sarsıntıların olduğunu gören bina sakinleri dışarıya çıktı. Haber verilmesi üzerinde olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre güvenlik önlemi alan polis sokağı trafiğe kapattı. Zabıta ekipleri ise binayı kontrol ederek mühürledi.

'Bu kışta nasıl ev bulacağız onu düşünüyoruz'

Mahalle sakini Refik Kuru, "Sabah saat 10 sıralarında atölyede olmuş. Orada kolonda patlama olmuş biz de sonradan öğrendik. Bina boşaltıldı" dedi.

Bina sakini Doğukan Sarıtaş ise, "Bina yan taraftan bir yükleme yapılırken alttan bir ses geldi daha sonra bina hafiften titremiş. Aşağıya baktığımızda kolon kırılmıştı. Ben iki haftalık evliyim her şey yeni. Şu anda nasıl boşaltacağız bilmiyorum. Sıkıntı içine girdik. Ev nasıl bulacağız, bu kışta onu düşünüyoruz. Binayı mühürlediler" dedi.