Düzce Valisi'nden deprem açıklaması: Tespit edilen 727 binadan 82'si yıkılmıştır

23 Kasım'da Düzce'de gerçekleşen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, depremde yaralanan 39 yaralıdan 38'inin taburcu olduğunu açıkladı.

1 Aralık tarihi itibarıyla sahada aktif olarak toplam 2 bin 984 personel ve 780 aracın görev yaptığını belirten Atay, kurulan çadır alanlarında ise 7 bin 438 kişinin barındığını ifade etti.

Depremin ardından 290 konteynerin bölgeye ulaştığını açıklayan Atay, konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Konteynerlerden 169'unun kurulum işlemleri tamamlanmıştır. Ayrıca Çilimli ilçesinde 42 (39 Yaşam Konteyneri, 3 Ofis ve Sosyal Donatı Konteyneri) konteyner kapasiteli, Gölyaka ilçesinde 30 konteyner (26 Yaşam Konteyneri, 4 Ofis ve Sosyal Donatı Konteyneri) kapasiteli geçici konaklama merkezi kurulum işlemleri başlatılmıştır. Merkez ve ilçelerde spor salonu, yurt ve pansiyonlarda kalan toplam kişi sayısı 388'dir. 7 ikram aracı, 6 mobil mutfakla aracı desteği ile 28 yemek dağıtım noktasında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz."

'Tespit edilen 727 binadan 82'si yıkılmıştır'

Hasar tespit ve yıkım çalışmaları hakkında da bilgiler veren Atay, "01 Aralık 2022 tarihi itibarıyla tespit edilen 727 acil, ağır, yıkık binadan, 82'si yıkılmıştır. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Ağır hasarlı camiler için 11 çadır talep edilmiş olup kurulum işlemleri tamamlanmıştır. Şu ana kadar çatı hasarlarıyla ilgili gelen ihbarlarımıza hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. Merkez ilçemizde 187, Cumayeri'nde 17, Gölyaka'da 23, Çilimli'de 25, Gümüşova'da 49 ihbar aldık. Yeni gelen başvurularla birlikte Merkez ilçede 8 çatının tamirine başlanmış olup diğer bütün ilçelerimizde çatıların tamiri tamamlanmıştır" açıklamasında bulundu.