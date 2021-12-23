Küçükçekmece’de 5 kişi doğalgazdan zehirlendi

İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde Çalıkuşu Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın son katında saat 16.40 sıralarında doğalgaz sızıntısı yaşandı.
İlk bilgilere göre, kombinin açık olduğu sırada doğalgazdan sızması sonucu aynı aileden 5 kişi zehirlendi. Binanın altında bulunan kahvedeki vatandaşlar gelen ağır koku üzerine yukarıya çıktı. Kapıyı kıran vatandaşlar içeri girip yerde baygın şekilde yatanları dışarı çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Doğalgazdan zehirlenen 5 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. (İHA)