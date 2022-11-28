Küçük uçak yüksek gerilim hattına çarptı: Binlerce kişi elektriksiz kaldı

ABD'nin Maryland eyaletinde, küçük uçağın yüksek gerilim hattına çarpması sonucu binlerce kişiye elektrik verilemediği bildirildi.

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ABD'nin Maryland eyaleti Montgomery County İtfaiye ve Kurtarma Servisi yetkilisi Pete Piringer, küçük bir uçağın, eyalete bağlı Gaithersburg kentindeki yüksek gerilim hattına çarptıktan sonra 30 metre yükseklikte asılı kaldığını açıkladı.

Piringer, uçaktaki üç kişi ile temas kurulduğunu ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Yüksek gerilim hattına çarptıktan sonra asılı kalan uçaktaki 3 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik ışıkları da dahil geniş çaplı elektrik kesintisi olduğu bilgisini paylaşan Piringer, yaklaşık 88 bin kişinin elektriksiz kaldığını aktardı.

Piringer, kazanın yaşandığı bölgeye yakın yolların da kapatıldığını bildirdi. (AA)

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