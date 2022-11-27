Elektriğe gelen zamların ardından abonelerin yüzde 70'i faturalarını zamanında ödeyemiyor

Geçen yıl 1 Ocak’ta yapılan ve Cumhuriyet tarihinin bir defada yapılmış en yüksek elektrik zammı olan yüzde 127’lik artışın ardından yurttaşlar faturalarını ödeyememeye başladı. Yurttaşların büyük çoğunluğu, ancak son ödeme günü geçtikten sonra faturalarını ödeyebiliyor.

CHP Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, fahiş zammın ardından faturasını ödeyemeyen abonelere ilişkin Bilgi Edinme Yasası kapsamında başvuruda bulundu. Bakanlığın verdiği yanıt, yılbaşındaki fahiş zammın ardından vatandaşların faturalarını ödeyemediğini ortaya koydu.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'e konuşan CHP'li Akın şunları söyledi:

“Zam faturalara şubat itibarıyla yansımaya başladı. Ocakta 553 bin 917’si konut abonesi olmak üzere toplam 730 bin 701 abone faturasını süresi içinde ödeyemedi. Şubatta 859 bin 532’si konut abonesi olmak üzere toplam 1 milyon 39 bin 646 abone faturasını belirlenen sürede ödeyemedi. Buna göre faturasını ödemekte zorlanan konut abone sayısı yüzde 55,1 oranında arttı. Tüm abone gruplarında faturasını zamanında ödeyemeyen abone sayısı ise toplamda yüzde 42,2 olarak gerçekleşti. Martta 987 bin 453’ü konut abonesi olmak üzere toplam 1 milyon 245 bin 391 abone faturasını ödeyemedi. Buna göre faturasını ödemekte zorlanan konut abone sayısı iki ayda yüzde 78,2 arttı. Tüm abone gruplarında faturasını zamanında ödeyemeyen abone sayısı ise toplamda yüzde 70,4 oldu.”

Zammın sanayiyi de etkilediğini kaydeden Akın, şöyle devam etti:

"Sanayide faturasını zamanında ödeyemeyen abone sayısı bin 584’ten 4 bin 519’a yükselerek yüzde 185,3 oranında arttı. Ödeyemeyen tarımsal sulama abonelerinin sayısı 14 bin 866’tan 28 bin 243’e çıkarak yüzde 89,9 oranında arttı.”