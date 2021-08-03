Küba'ya bir altın da erkekler kanoda

Kübalı kanocular Serguey Torres ve Fernando Jorge, Tokyo Olimpiyatlarında 1000 metre ikili kano yarışında rekor kırarak altın madalya kazandı.

Torres ve Jorge ikilisi, yarışta 3 dakika 24 saniye 995 milisaniye sürede derece yaparak rekor kırdı.

Yarışta Çinli sporcular Liu Hao ve Pengfei Zheng, 0,203 saniye farkla ikinci olurken, Alman sporcular Sebastian Brendel ve Tim Hecker 3,25,615 süreyle bronz madalyaya sahip oldu.

Tokyo'da dün Kübalı grekoromen güreşçiler Mijain Lopez ve Luis Orta da altın madalya kazanmıştı. Küba, böylece şu ana kadar Tokyo'da 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmış oldu.