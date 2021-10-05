Küba'nın Covid-19 aşısına üç ülkede acil kullanım onayı

Küba'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği Abdala adlı aşıya Venezuela, Vietnam ve Nikaragua'da acil kullanım onayı verildi.

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Küba'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği Abdala adlı aşıya Venezuela, Vietnam ve Nikaragua'da acil kullanım onayı verildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün 900 bin doz Abdala aşısının ülkeye geldiğini açıklamıştı.

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Küba'da koronavirüs aşısı Abdala'ya acil kullanım onayı