Küba'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği Abdala adlı aşıya Venezuela, Vietnam ve Nikaragua'da acil kullanım onayı verildi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün 900 bin doz Abdala aşısının ülkeye geldiğini açıklamıştı.
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
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Dış Haberler
Haber Merkezi
Küba'nın Covid-19 aşısına üç ülkede acil kullanım onayı
Küba'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği Abdala adlı aşıya Venezuela, Vietnam ve Nikaragua'da acil kullanım onayı verildi.
Dış Haberler
Küba'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği Abdala adlı aşıya Venezuela, Vietnam ve Nikaragua'da acil kullanım onayı verildi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün 900 bin doz Abdala aşısının ülkeye geldiğini açıklamıştı.