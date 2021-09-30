Kübalı istihbarat uzmanı Escalante'den 'karşıdevrim' uyarısı

Küba Devrimi sonrası ülkenin istihbarat servisini kuran ve emperyalist saldırılara karşı istihbarat faaliyetlerinde bir numaralı ismi olarak hizmet eden Fabián Escalante karşıdevrimin Küba'ya yönelik yeni bir saldırı hazırlığında olduğu uyarısında bulundu.

Marxism-Leninism Today'de W. T. Whitney, Jr. imzasıyla yayımlanan habere göre, Escalante Küba içinde karşıdevrimcilerin güçlerini yeniden örgütlemekte ve saldırı hazırlığında olduklarını söyledi.

Küba'da 11 Ekim tarihi için "siyasi mahkumların serbest bırakılması" talebiyle "genel grev" çağrısı yapıldığını belirten Escalante muhtemelen karşıdevrimcilerden oluşan bir grup 'aktivist'in de Kasım ayında Havana yetkililerinden "şiddete karşı barışçıl yürüyüş" izni almak isteyeceğini söyledi.

Kasım ayı Küba'nın Covid-19 pandemisi nedeniyle turizme getirdiği kısıtlamaları kaldıracağını duyurduğu tarihe denk geliyor.

Escalante ABD'nin Florida eyaletinde Kübalı karşıdevrimcilerin yoğun olarak finanse edildiği Miami'deki yerel medya haberlerine atıfta bulundu. Sözkonusu haberlerde Kasım ayında yapılması planlanan yürüyüş için "şiddete karşı, tüm Kübalıların hakları için, siyasi mahkumların serbest bırakılması, farklılıkların demokratik ve barışçıl yolla çözülmesi için" gibi ifadeler yer alıyor.

Benzer haber kaynaklarının Küba genelinde "gösteri" hakkı için yürüyüş çağrıları yaptığına da işaret eden Escalante, halihazırda sosyal medyada dolaşıma sokulan yalanlar ve yarı-gerçeklerle başta Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel olmak üzere hükümetin hedef alındığını ve suçlamaların yoksun ve savunmasız kentsel bölgelerde yaşam koşullarının iyileştirilmesindeki başarısızlığa odaklandığını kaydetti.

Miami'de Marco Rubio, María Elvira Salazar gibi kongre üyeleri tarafından manipüle edilen Küba topluluğunun bir kesiminin silah ve para hazırlığında olduğunu da dile getiren Escalante bunların adadaki bağlantılarıyla yakın temas halinde olduklarını ve bir istikrarsızlık ortamı yaratmayı deneyeceklerini söyledi.

ABD hükümeti pandemi döneminde Küba'ya karşı ablukayı sıkılaştırırken Küba'da bir karşıdevrim için de fon ayırmaya devam ediyor. Temmuz ayında ABD Kongresi'nin Meclis Ödenekleri Komitesi ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2022 mali yılı boyunca Küba'da "demokrasiyi teşvik" adı altındaki faaliyetlerine 20 milyon dolar harcamasını kabul etti. Bu paranın yarısı ise "sivil toplum"a gidecek.

Escalante bu koşullar altında tehdidin hafife alınmaması konusunda uyarıyor. "Pandemi, ablukanın tırmanması, kıtlıklar vb. mevcut koşullar altında düşmanı küçümsememeliyiz" diyen Escalante ekliyor: Bu meydan okumayı Fidel'in bize öğrettiği gibi 'daha fazla devrim'le kabul etmeliyiz."

Sözkonusu tehdide karşı yurtsever seferberliklerle kitlesel eylem çağrısında bulunan Escalante "Bildiğimiz şeyi yapacağız, bu da halkı seferber etmek" diyor.

Üst yapıdaki komünistleri tabandaki örgütler ve diğer alanlardaki merkezlerle diyalog kurmaya ve çatışmaları ve yerel ihtiyaçları öğrenip karşı saldırıya geçmeye çağıran Escalante "İnsanlığın düşmanı ABD hükümeti Devrim'e karşı son darbeye hazırlanıyor" diyor. Biden yönetiminin Küba'nın sözde zayıflığına güvendiğini ve ABD'nin son yenilgileri karşısında bir "teselli ödülü" aradığını söyleyen Escalante "Díaz Canel'in bizi uyardığı gibi, sokaklar devrimcilerindir" diye ekliyor.