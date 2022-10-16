Kübalı aydınlardan mesaj: Karalamaları ve gerçekliğimizin çarpıtılmasını kınıyoruz

ABD ablukası altındaki Küba'da eğitimci, gazeteci, yazar, sanatçı ve bilim insanları bir mesaj yayımlayarak "Nefret söylemlerini, karalamaları, gerçekliğimizin çarpıtılmasını kınıyoruz ve olayları iyi niyetle takip edip bu ülkeyi dürüstçe önemseyen kişilere doğru bilgilerin ulaşmasını diliyoruz" dedi.
Çok sayıda imzacısı olan, Küba gerçeğini ve egemenliğini savunan mesaja yeni imzacıların da katılması çağrısında bulunuldu.
Mesaj şöyle:
Kübalı Eğitimciler, Gazeteciler, Yazarlar, Sanatçılar Ve Bilim İnsanlarından Diğer Ülkelerdeki Meslektaşlarına Mesaj
Bağlılığımız, bağımsızlık ve egemenliğe sınırsız bağlılıkta yurtsever ideallere ve ilkelere dayanmaktadır.
Devrimin ve onun değerlerinin savunucularının yarattığı milyonlarca Kübalı kadın ve erkeğin bir parçasıyız. Nüfusumuzun büyük çoğunluğu gibi biz de kendimizi, ülkemizi kasırganın korkunç etkisinden kurtarmaya adamış bulunmaktayız. Elektrik kesintileri ve kıtlıklar nedeniyle vatandaşlarımızın yaşadığı rahatsızlığın acısını çekiyoruz.
'Bağlılığımız yurtsever idealler ve ilkelere, bağımsızlık ve egemenliğe sınırsız bağlılığa dayanmaktadır.'
Kübalı yetkililerinin çabası ve özverisi ile kendimizi özdeşleştiriyoruz. Zorluklar ve hataların farkında olarak Parti ve Devlet iyileşme sürecine öncülük eder ve bu sürece doğrudan katılır. Ayrıca toplulukları ziyaret ederler ve vatandaşlarla yüz yüze konuşurlar.
Bağlılığımız, yurtsever idealler ve ilkelere, bağımsızlık ve egemenliğe sınırsız bağlılık, anti-emperyalizme ve insanca onurlu yaşama dayalı daha adil bir toplum inşa etmenin mümkün olduğu kesinliğine dayanmaktadır.
'Baskı, Yurt'un çıkarlarına ve isteklerine aykırı olarak, yalnızca şiddeti kışkırtan ve ablukaya destek veren mesajlarda yer bulmaktadır'
Bugünlerde Küba'nın sert ve kahramanca gerçekliğinin hegemonik medya araçları ve dijital ağlarda manipüle edilmesini reddediyoruz. Baskı, Yurt'un çıkarlarına ve isteklerine aykırı olarak, yalnızca şiddeti kışkırtan ve ablukaya destek veren mesajlarda yer bulmaktadır. Bu durumumuza dair herhangi bir analiz, öncelikle Birleşik Devletler hükümetinin süreklilik kazanmış ve giderek artan saldırganlığını dikkate alan kapsamlı ve bağlamsal bir bakış gerektirir.
Günlük gereksinimlerin karşılanamamasının neden olduğu öfke ve tiksinti hali anlaşılabilir;
ancak -küçük çıkarlar ve yüksek dozda alaycılıkla yönlendirilen- bu insanların acılarının umursanmadan şefkat gösterenler tarafından sapkınca politize edilmesini reddediyoruz.
'Nefret söylemlerini, karalamaları, gerçekliğimizin çarpıtılmasını kınıyoruz'
Nefret söylemlerini, karalamaları, gerçekliğimizin çarpıtılmasını kınıyoruz ve olayları iyi niyetle takip edip bu ülkeyi dürüstçe önemseyen kişilere doğru bilgilerin ulaşmasını diliyoruz. Bizlerin katkılarıyla okul faaliyetleri başlayıp, bilimin yorulmak bilmez mücadelesi devam eder, toplumlardaki yaşam yeniden canlanır, herkesin erişebileceği kültürel programlama yeniden başlatılarak Küba gerçeği savunulur.
Yaşasın Özgür Küba! Kahrolsun Abluka!
Küba gerçeğini ve egemenliğini savunan bu mesaja imzacı olmak için [email protected] adresine mail atabilirsiniz.
İmza Listesi:
Miguel Barnet Lanza
Marta Ayala Ávila
Eduardo Torres Cuevas
Jorge Berlanga Acosta
Graziella Pogolotti Jacobson
Agustín Lage Dávila
Nancy Morejón
Guadalupe Guzmán
Abel Prieto Jiménez
Alpidio Alonso Grau
Luis Morlote Rivas
Tania Crombet Ramos
Pedro de la Hoz González
Ricardo Ronquillo Bello
Digna Guerra Ramírez
Lesbia Vent Dumois
Frank Fernández
Corina Mestre Vilaboy
Fátima Patterson Patterson
Amaury Pérez Vidal
Augusto Blanca
Alberto Lescay Merencio
Rolando Rodríguez García
Rafael González Muñoz
Rosa Miriam Elizalde
Verónica Lynn López Martínez
Marta Prieto
Jesús Ortega Irusta
Alberto Prieto Rosos
Antón Arrufat
Yailín Orta Rivera
Reinaldo González
Eugenio Hernández
Julio Travieso
Manolo Micler
Flora Fong García
Roberto Tomás Valera Chamizo
René Fernández Santana
Pedro Pablo Rodríguez López
Olga Portuondo Zúñiga
José Ramón Villa Soberón
Guido López Gavilán del Rosario
Francisco (Pancho) Amat
Jesús Gómez Cairo
Carlos Pérez Peña
Santiago Alfonso
Bobby Carcassés
Nelson Domínguez Cedeño
Alfredo Sosabravo
Arístides Hernández (Ares)
Randy Alonso Falcón
Arleen Rodrígez Deribet
Enrique Pérez Mesa
Rosario Cárdenas
Omar González
Miguel Iglesias
Johannes García
Gilberto García Batista
Jorge Legañoa Alonso
Ariel Terrero Escalante
Rubén Darío Salazar Taquechel
Mildred de la Torre Medina
Jorge Luis Aneiro Alonso
Iroel Sánchez Espinosa
Ibrahim Hidalgo Paz
Raúl Torres
Alexis Leiva Machado (Kcho)
Francisca López Civeira
José Abreu Cardet
Rebeca Chávez
Senel Paz
Enrique Ubieta
René González Barrios
Francisco López Sacha
Marilín Bobes
Reinaldo Montero
Virgilio López Lemus
Víctor Fowler
Elier Ramírez Cañedo
Dani Hernández
Manuel López Oliva
Marta Bonet de la Cruz
Alex Pausides Aguilar Licia
Martha Isabel Campos Morales
Omar Valiño Cedré
Regina María Balaguer Sánchez
Orlando Vistel Columbié
Magda Resik Aguirre
Alberto Marrero Fernández
Olga Fernández Ríos
Lourdes de los Santos Matos
Francisco González López
Harold López Muñoz
Jaime Gómez Triana
Ramón Emérito Silverio Gómez
Juan Manuel Piñera Infante
Helmo Hernández Trejo
Beatriz Corona
Jorge Gómez Barranco
Guillermo Vilar
Teresa Melo
Eduardo Sosa
Israel Rojas
Yoel Martínez
Arnaldo Rodríguez
Roxana Pineda Labairo
Nieves Laferté Valdés
Ernesto Oliva Figueredo
Fabio Fernández Batista
Leonardo García Rodríguez
Miguel Lino Patterson Meriño
Virginia Alberdi Benítez
Ricardo Riverón Rojas
Orieta Cordeiro González-Ferregur
Cira Romero Rodríguez
Roclan González
Ernesto Alejo Sosa
Reynaldo Montesinos Muñoz
José Loyola Fernández
Yoel Cordoví
Julio César Ramírez
Ernesto Parra
Raquel González Pérez
Margarita Zita Ruiz Brandi
Rigoberto Rodríguez Entenza
Omar José Torres López
Juana Carrasco Martín
José Alejandro Rodríguez Martínez
Angélica Paredes López
Yuris Nórido Ruiz Cabrera
Alfonso Bandera Tamayo
Luis Carlos Suárez Reyes
Edwin Vichot Blanco
Grettel Arrate Hechavarría
Rafael Consuegra Ferrer
Adán Iglesias Toledo
Isabel García Granados
Juan Carlos Muñoz Alfonso
Juan Carlos García Guridi
José Manuel Espino Ortega
Orlando Félix García Martínez
Marco Antonio Calderón Echemendía
Alberto Pastor Fernández Pena
Sergio Raúl Morales Vera Barranco
Marina Lourdes Jacobo García
Julio Méndez Rivero
Juan Ramírez Martínez
Rodulfo Vaillant García
Jorge Núñez Motes
Alberto Luberta Martínez
Héctor Francisco Armas Duque
Octavio Irving
Rubiel García González
Ernesto Limia
Carlos Tablada
Félix Julio Alfonso
Abel González Santamaría
Luis Toledo Sande
Reinaldo Cedeño Pineda
Jesús Írsula
Heriberto Feraudy
Lourdes de Armas
Caridad Atencio
Jorge Hernández Pérez
Basilia Papastamatiu
Alberto Guerra
María Elena Llana
Julio Travieso
Karel Leyva
Lázaro Castilla Pérez
Francisco Rodríguez Cruz
Abdiel Bermúdez Bermúdez
Lázaro Manuel Alonso Castro
Ciro Bianchi
Raúl Roa Kourí
David López Ximeno
José Ernesto Nováez
Alden Knight James
Jorge Enrique Caballero
Fernando Hechavarría
Ana Teresa Badía Valdés
Gisela García Rivero
Raquel Hernández
Nelson Valdés
Niurka Duménigo
Marlene Vázquez Pérez
María Caridad Pacheco González
Gladis González Martínez
Rodolfo Sarracino Magriñat
Silvia Águila Fonseca
Adalberto Ronda Moreno
Luis Alberto Morena Fernández
Vilma Coipel Cisneros
Lien Más Zurita
Ismael Rensoli Medina
Nicolás Hernández Guillén
Alfredo Zaldívar Muñoa
Teresa Fernández González
German Sánchez Otero
Nieves Cárdenas López
Ayler Pérez
Gloria Ochoa
Mercedes Lay
Yurien Heredia
Karina Marrón González
Lisandra Sexto Gordillo
Diana Rosa Schlachter Piñón
Reinaldo Gómez Rodríguez
Elson Concepción Pérez
Eduardo Yasells Ferrer
Talía González Pérez
Bolivia Tamara Rodríguez Cruz
Enrique Ojito Linares
Adonis Subit Lami
Fátima Rivera Amador
Haydeé León Moya
Ayose Salvador García Naranjo
Rubén Rodríguez González
Gianny López Brito
Katia Siberia García
Dayron Chang Arranz
Anolvis Cuscó Tarradell
Fátima Fernández
Olga Morales Pacheco
Javier Rodríguez García
Leonel Letamendi Fernández
Diosdeni Izquierdo
Anabel Cué
Regino Luzardo Curbelo
Giselle Acosta Martínez
Moisés Cardoso
Alexander Brito Brito
Pablo Velazco Villares
Adonis Alfonso Hernández
Sandra Sotolongo Iglesias
Joel Lorenzo Dueñas
María de los Ángeles Ramírez
Osmany Rodríguez Larrazabal
Mariam Isla Guerra
Silvia María Navarro Quintero
Alberto Diego Valle Lima
Pedro Luis Castro Alegret
José Luis Hernández Báez
Teresa de Jesús Guzmán Leyva
Cirelda Carvajal Rodríguez
Leonardo Pérez Lemus
Esperanza Herrera Ochoa
Lisset Valdés Abreu
Silvia Hortensia García Frías
Cristina de la Caridad Fernández Cabezas
Isabel Hemeregilda Ríos Leonard
Lisardo Justiniano García Ramis
Lázara del Loreto Bastida Lugones
Yaima Demósthenes Sterling
Héctor Diego Martínez Ochoa
Mirta Leyva Fuentes
Ángel Galdós Sotolongo
Lázara Herrera Martínez
Elisa Francisca Herrera Orúe
Jorge Tamayo Collado
Yraida Pérez Travieso
Carmen Rosa Stuart Gómez
Nancy Batista Díaz
Adys Yadira Remón Amarelle
Aida Terrero Lafita
Julia María López Pardo
Teresa León Roldán
Alfredo Chinique Almeida
Ceila Matos Columbié
Juana Nora Isaac Díaz
Imilla Campos Valdés
Migdalis Tamaris Álvarez Rivero
Magaly Corrales Spek
David Samuel Guerrero Santiesteban
Eglys Baró Moyet
Maricela Barreda García
Ibis Juanes Caballero
Lis Cuesta
Alegna Jacomino
Laura Vilar
Indira Fajardo
Fernando Rojas
Kenelma Carvajal
Fernando León Jacomino
Alexander Besú
Fidel Antonio Orta
Carmen Serrano
Laidi Fernández de Juan
Alicia Valdés Cantero
María Felicia Pérez Arroyo
Aldo López Gavilán
Daiana García Siverio
Neris González Bello
Wilma Alba Cal
Lianne Reina
Ana Iris Blanco
Manolito Simonet
Alejandro Falcón Rodríguez
Eslinda Esther Núñez Pérez
Norah Lidia Hamze Guilart
Lázara Santana Jiménez (Cirita)
Denys Alejandro Ramos Antúnez
Agustín Villafaña Rodríguez
Dayana Doulofeu
Alejandro Gil Álvarez
Lilian Álvarez Navarrete
Raúl César Santos Zerpa
Jorge Luis Sánchez
Manuel Herrera
Lillitsy Hernández
Miguel Limia David