Kübalı aydınlardan mesaj: Karalamaları ve gerçekliğimizin çarpıtılmasını kınıyoruz

ABD ablukası altındaki Küba'da eğitimci, gazeteci, yazar, sanatçı ve bilim insanları bir mesaj yayımlayarak "Nefret söylemlerini, karalamaları, gerçekliğimizin çarpıtılmasını kınıyoruz ve olayları iyi niyetle takip edip bu ülkeyi dürüstçe önemseyen kişilere doğru bilgilerin ulaşmasını diliyoruz" dedi.

Çok sayıda imzacısı olan, Küba gerçeğini ve egemenliğini savunan mesaja yeni imzacıların da katılması çağrısında bulunuldu.

Mesaj şöyle:

Kübalı Eğitimciler, Gazeteciler, Yazarlar, Sanatçılar Ve Bilim İnsanlarından Diğer Ülkelerdeki Meslektaşlarına Mesaj

Bağlılığımız, bağımsızlık ve egemenliğe sınırsız bağlılıkta yurtsever ideallere ve ilkelere dayanmaktadır.

Devrimin ve onun değerlerinin savunucularının yarattığı milyonlarca Kübalı kadın ve erkeğin bir parçasıyız. Nüfusumuzun büyük çoğunluğu gibi biz de kendimizi, ülkemizi kasırganın korkunç etkisinden kurtarmaya adamış bulunmaktayız. Elektrik kesintileri ve kıtlıklar nedeniyle vatandaşlarımızın yaşadığı rahatsızlığın acısını çekiyoruz.

'Bağlılığımız yurtsever idealler ve ilkelere, bağımsızlık ve egemenliğe sınırsız bağlılığa dayanmaktadır.'

Kübalı yetkililerinin çabası ve özverisi ile kendimizi özdeşleştiriyoruz. Zorluklar ve hataların farkında olarak Parti ve Devlet iyileşme sürecine öncülük eder ve bu sürece doğrudan katılır. Ayrıca toplulukları ziyaret ederler ve vatandaşlarla yüz yüze konuşurlar.

Bağlılığımız, yurtsever idealler ve ilkelere, bağımsızlık ve egemenliğe sınırsız bağlılık, anti-emperyalizme ve insanca onurlu yaşama dayalı daha adil bir toplum inşa etmenin mümkün olduğu kesinliğine dayanmaktadır.

'Baskı, Yurt'un çıkarlarına ve isteklerine aykırı olarak, yalnızca şiddeti kışkırtan ve ablukaya destek veren mesajlarda yer bulmaktadır'

Bugünlerde Küba'nın sert ve kahramanca gerçekliğinin hegemonik medya araçları ve dijital ağlarda manipüle edilmesini reddediyoruz. Baskı, Yurt'un çıkarlarına ve isteklerine aykırı olarak, yalnızca şiddeti kışkırtan ve ablukaya destek veren mesajlarda yer bulmaktadır. Bu durumumuza dair herhangi bir analiz, öncelikle Birleşik Devletler hükümetinin süreklilik kazanmış ve giderek artan saldırganlığını dikkate alan kapsamlı ve bağlamsal bir bakış gerektirir.

Günlük gereksinimlerin karşılanamamasının neden olduğu öfke ve tiksinti hali anlaşılabilir;

ancak -küçük çıkarlar ve yüksek dozda alaycılıkla yönlendirilen- bu insanların acılarının umursanmadan şefkat gösterenler tarafından sapkınca politize edilmesini reddediyoruz.

'Nefret söylemlerini, karalamaları, gerçekliğimizin çarpıtılmasını kınıyoruz'

Nefret söylemlerini, karalamaları, gerçekliğimizin çarpıtılmasını kınıyoruz ve olayları iyi niyetle takip edip bu ülkeyi dürüstçe önemseyen kişilere doğru bilgilerin ulaşmasını diliyoruz. Bizlerin katkılarıyla okul faaliyetleri başlayıp, bilimin yorulmak bilmez mücadelesi devam eder, toplumlardaki yaşam yeniden canlanır, herkesin erişebileceği kültürel programlama yeniden başlatılarak Küba gerçeği savunulur.

Yaşasın Özgür Küba! Kahrolsun Abluka!

Küba gerçeğini ve egemenliğini savunan bu mesaja imzacı olmak için [email protected] adresine mail atabilirsiniz.

İmza Listesi:

Miguel Barnet Lanza

Marta Ayala Ávila

Eduardo Torres Cuevas

Jorge Berlanga Acosta

Graziella Pogolotti Jacobson

Agustín Lage Dávila

Nancy Morejón

Guadalupe Guzmán

Abel Prieto Jiménez

Alpidio Alonso Grau

Luis Morlote Rivas

Tania Crombet Ramos

Pedro de la Hoz González

Ricardo Ronquillo Bello

Digna Guerra Ramírez

Lesbia Vent Dumois

Frank Fernández

Corina Mestre Vilaboy

Fátima Patterson Patterson

Amaury Pérez Vidal

Augusto Blanca

Alberto Lescay Merencio

Rolando Rodríguez García

Rafael González Muñoz

Rosa Miriam Elizalde

Verónica Lynn López Martínez

Marta Prieto

Jesús Ortega Irusta

Alberto Prieto Rosos

Antón Arrufat

Yailín Orta Rivera

Reinaldo González

Eugenio Hernández

Julio Travieso

Manolo Micler

Flora Fong García

Roberto Tomás Valera Chamizo

René Fernández Santana

Pedro Pablo Rodríguez López

Olga Portuondo Zúñiga

José Ramón Villa Soberón

Guido López Gavilán del Rosario

Francisco (Pancho) Amat

Jesús Gómez Cairo

Carlos Pérez Peña

Santiago Alfonso

Bobby Carcassés

Nelson Domínguez Cedeño

Alfredo Sosabravo

Arístides Hernández (Ares)

Randy Alonso Falcón

Arleen Rodrígez Deribet

Enrique Pérez Mesa

Rosario Cárdenas

Omar González

Miguel Iglesias

Johannes García

Gilberto García Batista

Jorge Legañoa Alonso

Ariel Terrero Escalante

Rubén Darío Salazar Taquechel

Mildred de la Torre Medina

Jorge Luis Aneiro Alonso

Iroel Sánchez Espinosa

Ibrahim Hidalgo Paz

Raúl Torres

Alexis Leiva Machado (Kcho)

Francisca López Civeira

José Abreu Cardet

Rebeca Chávez

Senel Paz

Enrique Ubieta

René González Barrios

Francisco López Sacha

Marilín Bobes

Reinaldo Montero

Virgilio López Lemus

Víctor Fowler

Elier Ramírez Cañedo

Dani Hernández

Manuel López Oliva

Marta Bonet de la Cruz

Alex Pausides Aguilar Licia

Martha Isabel Campos Morales

Omar Valiño Cedré

Regina María Balaguer Sánchez

Orlando Vistel Columbié

Magda Resik Aguirre

Alberto Marrero Fernández

Olga Fernández Ríos

Lourdes de los Santos Matos

Francisco González López

Harold López Muñoz

Jaime Gómez Triana

Ramón Emérito Silverio Gómez

Juan Manuel Piñera Infante

Helmo Hernández Trejo

Beatriz Corona

Jorge Gómez Barranco

Guillermo Vilar

Teresa Melo

Eduardo Sosa

Israel Rojas

Yoel Martínez

Arnaldo Rodríguez

Roxana Pineda Labairo

Nieves Laferté Valdés

Ernesto Oliva Figueredo

Fabio Fernández Batista

Leonardo García Rodríguez

Miguel Lino Patterson Meriño

Virginia Alberdi Benítez

Ricardo Riverón Rojas

Orieta Cordeiro González-Ferregur

Cira Romero Rodríguez

Roclan González

Ernesto Alejo Sosa

Reynaldo Montesinos Muñoz

José Loyola Fernández

Yoel Cordoví

Julio César Ramírez

Ernesto Parra

Raquel González Pérez

Margarita Zita Ruiz Brandi

Rigoberto Rodríguez Entenza

Omar José Torres López

Juana Carrasco Martín

José Alejandro Rodríguez Martínez

Angélica Paredes López

Yuris Nórido Ruiz Cabrera

Alfonso Bandera Tamayo

Luis Carlos Suárez Reyes

Edwin Vichot Blanco

Grettel Arrate Hechavarría

Rafael Consuegra Ferrer

Adán Iglesias Toledo

Isabel García Granados

Juan Carlos Muñoz Alfonso

Juan Carlos García Guridi

José Manuel Espino Ortega

Orlando Félix García Martínez

Marco Antonio Calderón Echemendía

Alberto Pastor Fernández Pena

Sergio Raúl Morales Vera Barranco

Marina Lourdes Jacobo García

Julio Méndez Rivero

Juan Ramírez Martínez

Rodulfo Vaillant García

Jorge Núñez Motes

Alberto Luberta Martínez

Héctor Francisco Armas Duque

Octavio Irving

Rubiel García González

Ernesto Limia

Carlos Tablada

Félix Julio Alfonso

Abel González Santamaría

Luis Toledo Sande

Reinaldo Cedeño Pineda

Jesús Írsula

Heriberto Feraudy

Lourdes de Armas

Caridad Atencio

Jorge Hernández Pérez

Basilia Papastamatiu

Alberto Guerra

María Elena Llana

Julio Travieso

Karel Leyva

Lázaro Castilla Pérez

Francisco Rodríguez Cruz

Abdiel Bermúdez Bermúdez

Lázaro Manuel Alonso Castro

Ciro Bianchi

Raúl Roa Kourí

David López Ximeno

José Ernesto Nováez

Alden Knight James

Jorge Enrique Caballero

Fernando Hechavarría

Ana Teresa Badía Valdés

Gisela García Rivero

Raquel Hernández

Nelson Valdés

Niurka Duménigo

Marlene Vázquez Pérez

María Caridad Pacheco González

Gladis González Martínez

Rodolfo Sarracino Magriñat

Silvia Águila Fonseca

Adalberto Ronda Moreno

Luis Alberto Morena Fernández

Vilma Coipel Cisneros

Lien Más Zurita

Ismael Rensoli Medina

Nicolás Hernández Guillén

Alfredo Zaldívar Muñoa

Teresa Fernández González

German Sánchez Otero

Nieves Cárdenas López

Ayler Pérez

Gloria Ochoa

Mercedes Lay

Yurien Heredia

Karina Marrón González

Lisandra Sexto Gordillo

Diana Rosa Schlachter Piñón

Reinaldo Gómez Rodríguez

Elson Concepción Pérez

Eduardo Yasells Ferrer

Talía González Pérez

Bolivia Tamara Rodríguez Cruz

Enrique Ojito Linares

Adonis Subit Lami

Fátima Rivera Amador

Haydeé León Moya

Ayose Salvador García Naranjo

Rubén Rodríguez González

Gianny López Brito

Katia Siberia García

Dayron Chang Arranz

Anolvis Cuscó Tarradell

Fátima Fernández

Olga Morales Pacheco

Javier Rodríguez García

Leonel Letamendi Fernández

Diosdeni Izquierdo

Anabel Cué

Regino Luzardo Curbelo

Giselle Acosta Martínez

Moisés Cardoso

Alexander Brito Brito

Pablo Velazco Villares

Adonis Alfonso Hernández

Sandra Sotolongo Iglesias

Joel Lorenzo Dueñas

María de los Ángeles Ramírez

Osmany Rodríguez Larrazabal

Mariam Isla Guerra

Silvia María Navarro Quintero

Alberto Diego Valle Lima

Pedro Luis Castro Alegret

José Luis Hernández Báez

Teresa de Jesús Guzmán Leyva

Cirelda Carvajal Rodríguez

Leonardo Pérez Lemus

Esperanza Herrera Ochoa

Lisset Valdés Abreu

Silvia Hortensia García Frías

Cristina de la Caridad Fernández Cabezas

Isabel Hemeregilda Ríos Leonard

Lisardo Justiniano García Ramis

Lázara del Loreto Bastida Lugones

Yaima Demósthenes Sterling

Héctor Diego Martínez Ochoa

Mirta Leyva Fuentes

Ángel Galdós Sotolongo

Lázara Herrera Martínez

Elisa Francisca Herrera Orúe

Jorge Tamayo Collado

Yraida Pérez Travieso

Carmen Rosa Stuart Gómez

Nancy Batista Díaz

Adys Yadira Remón Amarelle

Aida Terrero Lafita

Julia María López Pardo

Teresa León Roldán

Alfredo Chinique Almeida

Ceila Matos Columbié

Juana Nora Isaac Díaz

Imilla Campos Valdés

Migdalis Tamaris Álvarez Rivero

Magaly Corrales Spek

David Samuel Guerrero Santiesteban

Eglys Baró Moyet

Maricela Barreda García

Ibis Juanes Caballero

Lis Cuesta

Alegna Jacomino

Laura Vilar

Indira Fajardo

Fernando Rojas

Kenelma Carvajal

Fernando León Jacomino

Alexander Besú

Fidel Antonio Orta

Carmen Serrano

Laidi Fernández de Juan

Alicia Valdés Cantero

María Felicia Pérez Arroyo

Aldo López Gavilán

Daiana García Siverio

Neris González Bello

Wilma Alba Cal

Lianne Reina

Ana Iris Blanco

Manolito Simonet

Alejandro Falcón Rodríguez

Eslinda Esther Núñez Pérez

Norah Lidia Hamze Guilart

Lázara Santana Jiménez (Cirita)

Denys Alejandro Ramos Antúnez

Agustín Villafaña Rodríguez

Dayana Doulofeu

Alejandro Gil Álvarez

Lilian Álvarez Navarrete

Raúl César Santos Zerpa

Jorge Luis Sánchez

Manuel Herrera

Lillitsy Hernández

Miguel Limia David