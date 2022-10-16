Küba Büyükelçisi'nden Dostluk Derneği'ne Bartın mesajı 

Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacio, Bartın'da gerçekleşen maden faciasının ardından Jose Marti Küba Dostluk Derneği'ne aşağıdaki mesajı yollayarak dayanışma duygularını ifade etti:

"Bartın ilindeki maden patlaması neticesinde yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar nedeniyle en derin üzüntülerimi kabul etmenizi rica ediyor, kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

Yaşanan facianın ardından Küba Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de sosyal medya hesaplarından Türkiye halkına yönelik bir dayanışma mesajı iletmişti.