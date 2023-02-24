Küba'dan Guantanamo Kampı'nın kapatılması çağrısı

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, 120 yıldır ABD işgali altında olan Guantanamo Kampı'nın kapatılması yönünde çağrıda bulundu.

Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, Küba'nın ulusal toprağının 117 kilometre karesini 120 yıl boyunca Kübalılardan alarak işgal etti" ifadelerini kullandı.

Küba Dışişleri Bakanı, ABD'nin bu yasadışı işgalinin durdurulması gerektiğini vurguladı.

ABD Donanması, 1898 İspanya-Amerika savaşının ardından Guantanamo Limanı'nı işgal etmişti. ABD, bu liman üzerinden Porto Riko istilasını ve Santiago de Cuba saldırısını gerçekleştirmişti.

Guantanamo Gözaltı Kampı, Aralık 1903'te faaliyete yeniden başlamış ve bölgedeki istilaların ana üssü olmuştu.

Guantanamo Kampı, 11 Eylül saldırılarının ardından ABD tarafından yüksek güvenlik askeri hapishane olarak faaliyete başlamıştı.