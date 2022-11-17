Küba'dan devlet başkanı düzeyinde 27 yıl sonra ilk ziyaret

Küba'nın Ankara Büyükelçiliği, Küba'dan Türkiye'ye 27 yıl sonra devlet başkanı düzeyinde yapılacak ilk ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu. Büyükelçilik'ten yapılan paylaşımda, "Devlet Başkanı Díaz-Canel Türkiye ziyareti sırasında ekonomik ve siyasi bağları güçlendirmek için çalışacak. Kendisine Başbakan Yardımcıları, Dışişleri Bakanı, Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanı, Enerji ve Madenler Bakanı ve Halk Sağlığı Bakanı eşlik edecek" denildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10-11 Şubat 2015 tarihinde Küba'ya gitmesi devlet başkanı düzeyinde Türkiye'den Küba'ya ilk ziyaret niteliğindeydi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk resmi ziyareti 15-16 Temmuz 2017 tarihinde yapmış, bunu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 17-18 Mayıs 2019'da yaptığı ve Devlet Başkanı Díaz Canel tarafından kabul edildiği ziyaret takip etmişti. (ANKA)