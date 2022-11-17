Sokullu Semtevi'nde Küba gezisi fotoğraf sergisi

Ankara'da kısa süre önce açılan Sokullu Semtevi geniş mekânı ile ilk sergi etkinliğine hazırlanıyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nden bir grup bilim insanı José Martí Küba Dostluk Derneği’nin şemsiyesinde Küba’da bilim kurumlarını ziyaret etmiş, sosyalizmin bilimin örgütlenmesine etkisini inceleyerek bir rapor hazırlamıştı.

Ziyaret Havana Üniversitesi’ni, Sinir Bilim Merkezi’ni, Moleküler İmmünoloji ve Finlay Aşı Enstitüsü’nü kapsıyordu. Ayrıca akdemi heyeti bir Kent Tarım Merkezini ve biyosfer rezerv alanını da ziyaret etme fırsatı bulmuştu.

Bu gezi esnasında heyet üyelerinin çektiği fotoğraflardan bir seçki yapılarak fotoğraf sergisi için hazırlık yapıldı. Sergi hem Küba’yı halkımıza tanıtmayı hem de Küba halkının sosyalizmde ısrarı ve direncini belgelemeyi amaçlıyor.

Sergi’nin açılışı 19 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’da yapılacak ve kısaca Küba’da bilimin örgütlenişine değinilecek. Ayrıca “Soberana” adlı kısa bir belgeselin ilk gösterimi yapılacak. Belgesel bütün Kübalı çocukların Küba’nın kendi olanakları ile geliştirdiği aşı ile nasıl aşılanarak Covid-19’a karşı korunduğunu çocukların gözünden anlatıyor.

Küba’nın Türkiye’deki diplomatik misyonundan da katılımın beklendiği sergide 40 civarında fotoğraf sergilenecek. 19-27 Kasım 2022 tarihlerinde açık kalacak olan serginin daha sonra farklı semt evlerinde açılması da planlanıyor.