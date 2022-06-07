Küba'dan Amerika Zirvesi'ne davet etmeyen ABD'ye: Washington gerçeklerin konuşulmasından korkuyor

Küba hükümeti, Washington'un, Los Angeles kentinde düzenlenecek 9. Amerikan Devletleri Zirvesi'ne Küba, Venezuela ve Nikaragua'yı dahil etmemesine ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin ev sahipliğini suistimal ederek aldığı bu anti-demokratik ve keyfi kararın hiçbir meşru yönü olmadığı vurgulanan açıklamada, Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez'in 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, tüm ülkelerin davet edilmemesi durumunda zirveye katılmayacağını duyurduğu hatırlatıldı.

ABD'nin kararının arkasında kibrin yanı sıra gerçeklerin konuşulmasından duyulan korku, acil ve karmaşık konuların konuşulmasını önleme kararlılığı ve kendi kutuplaştırıcı siyasetindeki çelişkilerin olduğu belirtilen açıklamada, Washington'un zirvede somut katkıların yapılmaması ve emperyalizmin imajına fayda sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

ABD'nin tüm ülkelerin katılmasını talep eden hükümetlere dönük baskı, şantaj, tehdit ve yanıltıcı manevralar uyguladığı belirtilen açıklamada, Küba'nın zirveye katılmasını savunan ülkelerin duruşunu takdir ettiği ve saygı duyduğu kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin Amerika kıtasındaki diğer zirveleri de kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye çalışarak ayrımcılık yaptığı vurgulandı.

Tüm ülkeler dahil olmadan herhangi bir "Amerika"dan söz edilemeyeceğine işaret edilen açıklamada, "Los Angeles'ta kabul edilecek belgelerin bölgenin karşı karşıya kaldığı gerçek problemlerden arındırılacağı iyi bilinmektedir. Bu zirveyle Amerikan Devletleri Örgütü'ne seçim süreçlerinin meşruiyetini sorgulama ve Latin Amerika ve Karayip hükümetlerinin göçmenlere ayrımcılık uygulamasına ilişkin karar alma konusunda ülkelerüstü imtiyaz tanınacaktır. Bu belgeler işe yaramaz ve içi boştur" denildi.

Ayrıca Latin Amerika ve Karayipler'in sesinin dünyadaki tüm halkları tanıma ve siyasi ahlak prensiplerine dayanan sesinin geçmişte olduğu gibi yeniden gür çıkacağı ve ABD'nin 20. yüzyıldaki gibi halkları tehdit edemeyeceği de belirtildi.