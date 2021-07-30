Küba'dan AB'ye tepki: Yalan söylüyor ve manipüle ediyor

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Komiseri Josep Borrell'in Küba'da 11 Temmuz'daki gösterilerle ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Parrilla, Borrell'in açıklamasında, AB'nin egemenliğini de ihlal eden ABD'nin Küba'ya yönelik soykırım niteliğindeki ablukasının sözünü bile etmeye cesaret edemediğini dile getirdi. Parrilla, Borrell'in Küba hakkında konuşurken yalan söylediğini ve manipüle ettiğini vurguladı.

Borrell'in "barışçıl protestoların bastırılması" ifadesiyle emperyalist söylemi yeniden ürettiğini ifade eden Küba Dışişleri Bakanı, AB yetkilisinin açıklamasında Küba halkının "çektiği acılar"dan Küba hükümetini sorumlu tutup ABD ablukasından tek bir söz dahi etmediğine işaret etti.

Avrupa ülkelerinin BM'deki oylamada bir blok halinde ablukanın kaldırılması için oy verdiğini de hatırlatan Parrilla ablukanın aynı zamanda AB'nin egemenliğini de ihlal ettiğini vurguladı.

AB tarafından Perşembe günü yayımlanan açıklamada Küba'da 11 Temmuz'daki gösterilere katılanlara destek verilmiş ve tutukluların serbest bırakılması çağrısı yapılmıştı. Sözkonusu metinde Küba'ya giden yolcuların yanlarında götürdükleri gıda ve ilaçlar için kısıtlamaların kaldırılması "doğru yönde iyi bir adım" olarak nitelenmişti.

Küba'nın "reformlara ihtiyaç duyduğu" ileri sürülen açıklamada ABD ablukasına hiç değinilmeden "havaleler ve seyahat dahil dış kısıtlamaların hafifletilmesi"nin yararlı olduğu görüşü bildirilmişti.

'AB'deki acımasız polis baskısıyla uğraşabilir'

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"AB Yüksek Komiserinin açıklamasını şiddetle reddediyorum. Bu açıklamada Avrupa'nın egemenliğini ihlal eden ve onun yasa ve mahkemelerine dayatmada bulunan soykırım niteliğindeki ABD ablukasının adını anmaya cesaret edemiyor.

Küba hakkında yalan söylüyor ve manipüle ediyor. Ayrıca (Borrell) AB'deki acımasız polis baskısıyla uğraşabilir."