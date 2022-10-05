Küba'dan ABD'de Ian Kasırgası'nda yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı

ABD'nin Florida, Güney Karolina ve Kuzey Karolina eyaletlerinde etkili olan Ian Kasırgası nedeniyle en az 103 kişi yaşamını yitirdi. Ölümlerin çoğunluğunun boğulma sonucu olduğu açıklandı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez de ABD'deki ölümler nedeniyle başsağlığı diledi. Twitter hesabından açıklama yapan Rodríguez "Ian Kasırgası'nın ABD'de Florida, Güney Karolina ve Kuzey Karolina eyaletlerinde yol açtığı can kayıpları ve belirgin hasar nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Taziyelerimizi ve hızlı iyileşme dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

We are deeply sorry about the loss of human lives and major damages caused by #HurricaneIan in the states of Florida, South Carolina and North Carolina in the US. We extend our condolences and wishes for a quick recovery. pic.twitter.com/DCsMsWfZjc — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) October 4, 2022

Küba'da elektrik altyapısını vuran ve 3 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Ian Kasırgası geçen Çarşamba günü Florida'da karaya ulaşmış ve milyonların elektriksiz kalmasına ve 100'den fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuştu.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede ölümlerin sayısının yükselmesinden endişe edildiği açıklanmıştı.

teleSUR'un haberine göre önceki gün ABD ile Küba hükümetlerinden temsilciler kasırganın yol açtığı hasar konusunda bilgi alışverişinde bulundular.